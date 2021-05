Piacenza, Scazzola dopo il rinnovo: "Il gruppo ha dato tanto. Ripartiremo dallo zoccolo duro"

Rinnovo fino al 2023 per Cristiano Scazzola, che proprio quest'oggi ha sottoscritto il nuovo contratto con il Piacenza, traghettato alla salvezza.

Come riferisce spaziopiacenza su Instagram, queste le parole del mister dopo la firma: "Ringrazio la società per la fiducia e anche la piazza, con i tifosi che mi hanno sempre fatto sentire un calore particolare da quando sono qua. In questi tre mesi possiamo dire che abbiamo creato un gruppo che ha dato tanto ed è in grado di dare tanto. Per questo intendiamo ripartire dal cosiddetto 'zoccolo duro' che ha già dimostrato di poter far parte di questo nuovo Piacenza".