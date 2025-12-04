TMW
Empoli, Asmussen di rientro da Rimini: due club pronti a riportarlo in Serie C
TUTTO mercato WEB
Dopo l'estromissione del Rimini dal campionato di Serie C i giocatori tesserati per il club romagnolo sono stati svincolati d'ufficio dalla FIGC.
Per coloro che erano in prestito da altre società, invece, c'è stato il rientro alla base. Come nel caso di Ank Asmussen, centrocampista danese di proprietà dell'Empoli.
Il classe 2005, però, sembra destinato a rimanere poco tempo in azzurro. Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il classe 2005, approdato al sodalizio toscano nel settembre 2004 dall'AC Horsens, ci sarebbe gli interessamenti di due club di Serie C.
Si tratta di Novara (Girone A) e Foggia (Girone C).
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio
Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile