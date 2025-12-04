Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Empoli, Asmussen di rientro da Rimini: due club pronti a riportarlo in Serie C

Empoli, Asmussen di rientro da Rimini: due club pronti a riportarlo in Serie CTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Luca Bargellini
Oggi alle 13:19Serie B
Luca Bargellini

Dopo l'estromissione del Rimini dal campionato di Serie C i giocatori tesserati per il club romagnolo sono stati svincolati d'ufficio dalla FIGC.

Per coloro che erano in prestito da altre società, invece, c'è stato il rientro alla base. Come nel caso di Ank Asmussen, centrocampista danese di proprietà dell'Empoli.

Il classe 2005, però, sembra destinato a rimanere poco tempo in azzurro. Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il classe 2005, approdato al sodalizio toscano nel settembre 2004 dall'AC Horsens, ci sarebbe gli interessamenti di due club di Serie C.

Si tratta di Novara (Girone A) e Foggia (Girone C).

Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Empoli, R. Corsi: "Serve realismo in tema Serie A. Palermo? Una delle big" Empoli, R. Corsi: "Serve realismo in tema Serie A. Palermo? Una delle big"
Venezia, i numeri di Adorante non convincevano? Son migliori di quelli della passata... Venezia, i numeri di Adorante non convincevano? Son migliori di quelli della passata stagione
Pescara, già definita la lista dei giocatori in uscita. In tre torneranno in Serie... Pescara, già definita la lista dei giocatori in uscita. In tre torneranno in Serie A
Empoli, Asmussen di rientro da Rimini: due club pronti a riportarlo in Serie C TMWEmpoli, Asmussen di rientro da Rimini: due club pronti a riportarlo in Serie C
Pescara, le strategie per gennaio: Corona primo obiettivo, Cauz e Barba per la difesa... Pescara, le strategie per gennaio: Corona primo obiettivo, Cauz e Barba per la difesa
Vasic e l'avventura a Palermo: "Le difficoltà non sono mancate. Ora orgoglioso e... Vasic e l'avventura a Palermo: "Le difficoltà non sono mancate. Ora orgoglioso e contento"
Modena, Chichizola: "Non siamo lassù per caso. Ce lo siamo meritati in campo" Modena, Chichizola: "Non siamo lassù per caso. Ce lo siamo meritati in campo"
Sampdoria, buone notizie ma non troppo. Torna Abildgaard ma si ferma Bellemo Sampdoria, buone notizie ma non troppo. Torna Abildgaard ma si ferma Bellemo
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
2 Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Noah Okafor, una cessione da maestro. 21 milioni per chi non giocava fra Milan e Napoli
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 dicembre
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Modric: "Dopo il Real qualsiasi club è un passo indietro. Ma il Milan gli è molto vicino..."
Immagine top news n.1 Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus
Immagine top news n.2 L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio
Immagine top news n.3 La ricetta scelta da Gravina per rilanciare l'utilizzo in Serie A dei calciatori italiani
Immagine top news n.4 Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno
Immagine top news n.5 Mainoo da Conte? Ha già stregato Rio Ferdinand. Che lo paragonò a Seedorf
Immagine top news n.6 Milan nel clima infuocato. Allegri, però, qualche pezzo grosso lo lascia fuori
Immagine top news n.7 Coppa Italia, Lazio-Milan: Castellanos dall'inizio, Pulisic recupera per la panchina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.2 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.3 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.4 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Colonnese: "Napoli-Juve partita aperta. Troppi infortuni in Serie A"
Immagine news Serie C n.2 De Angelis: “Samb, serve ritrovare leggerezza. Il progetto giovani resta centrale”
Immagine news Serie C n.3 Renate, Magoni: "Esclusione Rimini? Ogni anno gli stessi problemi, serve riscrivere le regole"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ismael Bennacer, la Dinamo Zagabria ha il diritto di riscatto. Ma costa troppo di ingaggio
Immagine news Serie A n.2 Colonnese: "Napoli-Juve partita aperta. Troppi infortuni in Serie A"
Immagine news Serie A n.3 Douglas Luiz, se continuerà così riscatto in dubbio. La Juve tifa Nottingham Forest
Immagine news Serie A n.4 Jesper Lindstrom, quasi certamente tornerà a Napoli. Solo un minuto fino a ora
Immagine news Serie A n.5 Matteo Ruggeri, altra grande plusvalenza in casa Atalanta. All'Atletico per restarci
Immagine news Serie A n.6 Nicolò Savona, titolare fisso al Nottingham Forest. Che si è ripreso da un inizio shock
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, R. Corsi: "Serve realismo in tema Serie A. Palermo? Una delle big"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, i numeri di Adorante non convincevano? Son migliori di quelli della passata stagione
Immagine news Serie B n.3 Pescara, già definita la lista dei giocatori in uscita. In tre torneranno in Serie A
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Asmussen di rientro da Rimini: due club pronti a riportarlo in Serie C
Immagine news Serie B n.5 Pescara, le strategie per gennaio: Corona primo obiettivo, Cauz e Barba per la difesa
Immagine news Serie B n.6 Vasic e l'avventura a Palermo: "Le difficoltà non sono mancate. Ora orgoglioso e contento"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno-Mazzoni, è davvero finita? Per il dirigente sì, per il club chissà: la telenovela continua
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, il lancio di petardi al 'Del Duca' di Ascoli costa il DASPO a quattro tifosi
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, visita al Consolato della Repubblica Popolare Cinese: la nota
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti: "Mai visto fare posticipo e anticipo nella stessa settimana"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i marcatori: nel Girone C si tocca quota 10 reti. L'A quello in cui si segna meno
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Passeri Jr: "Diamo tutto per la città. Il terzo posto? Sopra le aspettative"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.2 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"
Immagine news Calcio femminile n.5 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?