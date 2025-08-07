Ufficiale
Pineto, ingaggiato il centrale classe 2000 Anass Serbouti. "Sono entusiasta"
Il Pineto Calcio è felice di annunciare l’ingaggio di Anass Serbouti difensore centrale classe 2000, che entra a far parte della rosa biancazzurra fino al 30 giugno 2026.
Giocatore solido, duttile e con una buona esperienza alle spalle, Serbouti arriva per rinforzare il reparto difensivo, portando qualità e determinazione.
“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura - ha detto il calciatore -. Ringrazio la Società per la fiducia e sono pronto a dare tutto in campo per raggiungere insieme gli obiettivi".
