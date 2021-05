Play off Serie C, Bari e Modena eliminate. Avanzano FeralpiSalò, AlbinoLeffe, Renate e Sudtirol

vedi letture

Gare equilibratissime anche quelle di ritorno del primo turno nazionale dei play off di Serie C. Il risultato più eclatante è quello del San Nicola dove il Bari non va oltre lo 0-0 contro la Feralpisalò e viene eliminato dalla corsa alla Serie B. Un altro flop per la società pugliese dei De Laurentiis che dopo l’amara finale dello scorso anno deve abbandonare i sogni promozione con largo anticipo a causa della sconfitta rimediata in Lombardia all’andata. L’altro colpo di giornata lo mette a segno l’AlbinoLeffe che rimonta l’1-0 rimediato all’andata battendo per 2-0 il Modena. Una rimonta clamorosa che si concretizza nel finale con Tomaselli che pareggia i conti all’89° e poi Manconi a regalare l’insperato passaggio di turno all’ultimo minuto di recupero con una sassata dagli undici metri su cui Gagno non può nulla.

Avanzano infine al turno successivo anche il Sudtirol, che ribalta l’andata (vittoria 2-1 per la Pro Vercelli) vincendo con lo stesso risultato e accedendo al turno successivo per il miglior piazzamento nella stagione regolare. Stessa cosa vale per il Renate che pareggia 1-1, come all’andata, col Matelica e avanza al turno successivo mettendo fine alla favola della squadra marchigiana.

Sudtirol-Pro Vercelli [and 1-2] 2-1 (9° Odogwu, 30° Casiraghi; 79° rig. Costantino)

Bari-FeralpiSalò [and 0-1] 0-0

Renate-Matelica [and 1-1] 1-1 (35° Kabashi; 58° Volpicelli)

Modena-AlbinoLeffe [and 1-0] 0-2 (89° Tomaselli, 97° rig. Manconi)

Avellino-Palermo [and 0-1] 20:45

in neretto le squadre qualificate