Play out Serie C, il Giudice sportivo: Bisceglie stangato. 3 turni a Spurio e 2 a Vona

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali delle gare di ritorno dei play out ha squalificato per tre giornate Andrea Spurio del Bisceglie “per comportamento offensivo verso tesserati della squadra avversaria con uso di espressioni di discriminazione territoriale (r. c.c., r. proc.fed)”. Fermato invece per due giornata – una per somma di ammonizioni e una perché al termine della gara tentava di aggredire un tesserato della squadra avversaria” - Edorardo Vona sempre del Bisceglie. Un turno di stop infine per Stefano Antezza della Paganese e Matteo Perri del Ravenna.