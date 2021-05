Playoff Serie B, la finalissima di ritorno. Come arriva al match il Cittadella

In virtù del sesto posto in classifica, il Cittadella ha preso parte ai playoff sin dall'inizio degli stessi, affrontando in primis il Brescia, settimo in campionato: sfida secca giocata in casa per i veneti, che grazie alla rete di Federico Proia hanno staccato il pass per la semifinale, dove hanno trovato il Monza.

Ribaltando ogni tipo di pronostico. Matador del confronto di andata, giocato al "Tombolato", Enrico Baldini, che una tripletta ha letteralmente steso i brianzoli, che al ritorno, in terra lombarda, hanno però dato del filo da torcere agli uomini di mister Roberto Venturato, bravi a resistere: 2-0 in favore del Monza il confronto, ma la rete in più siglata è valsa la finalissima ai granata.

Adesso il Venezia, ultimo step. E un'impresa da compiere a tutti i costi, perché per coronare il sogno Serie A il Cittadella ha una sola possibilità: vincere con due gol di scarto. Situazione proibitiva, ma non impossibile, visto che nel 2019 la truppa granata smantellò il favorito Benevento: al 2-1 patito all'andata, i veneti risposero con un secco 3-0

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Il doppio confronto col Monza ha evidenziato i limiti di un Cittadella che ha cercato in tutti i modi di evitare l'eliminazione, ma il ko nella gara d'andata pesa parecchio. Gli uomini di Venturato hanno però dimostrato di sapere reagire anche nei momenti complicati, come evidenziato dal tecnico: "A Benevento facemmo una grande partita con l’atteggiamento giusto, domani sarà una partita difficile contro una squadra di grande valore. In questo momento il Venezia ha un netto vantaggio, ma cercheremo di ribaltare il risultato". Per farlo l'allenatore dei veneti avrà a disposizione tutta la rosa, Benedetti ha recuperato dal problema al tallone delle ultime gare. Per poter cercare il miracolo gli amaranto si affideranno a Baldini, l'uomo della provvidenza contro il Monza. Nella gara d'andata coi brianzoli ha segnato una tripletta, ora vuole trascinare i suoi in serie A.