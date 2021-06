Playoff Serie C, la finalissima. I precedenti di Alessandria-Padova

Si alza il sipario al "Moccagatta" di Alessandria, dove questo pomeriggio alle 18:00 si giocherà la finalissima di ritorno playoff tra Alessandria e Padova.

Alessandria che avrà il "vantaggio" di giocare in casa questo importante appuntamento che vale le promozione in B, con il Padova che ha invece disputato il match di andata tra le mura amica.

Tanti i precedenti in terra piemontese per le due formazioni, 30 per l'esattezza, con i grigi che dalla loro, se qualcosa possono contare, hanno anche i precedenti. Si contano infatti 17 successi per la truppa di casa, 9 pareggi e solo 4 vittorie dei veneti: oggi sarà ovviamente un'altra storia, che vedrà anche una presenza contingentata di pubblico per le misure anti Covid-19.