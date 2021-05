Playoff Serie C, la Virtus Verona elimina a sorpresa la Triestina: decide il gol di Lonardo

È terminata l'ultima gara del primo turno dei playoff. Grande sorpresa a Trieste, con la Virtus Verona che vince 1-0 ed elimina i padroni di casa. Triestina subito out nonostante la miglior posizione in classifica al termine della regular season. A decidere il match la rete di Lonardi a tre minuti dalla fine. Nonostante le tante assenze per Covid e i dieci punti in meno ottenuti in stagione, gli uomini di Fresco sono riusciti a ribaltare la situazione passando il turno.