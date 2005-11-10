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Pompilio nuovo volto della Vis Pesaro: contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo

Pompilio nuovo volto della Vis Pesaro: contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 14:04Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Vis Pesaro "comunica di aver finalizzato l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Federico Pompilio, difensore classe 2006, che ha sottoscritto con il club un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo.

Pompilio è un difensore mancino che ha tra le sue caratteristiche predominati la duttilità, la corsa e l’affidabilità in entrambe le fasi di gioco. Grazie a fisicità e solidità, è abile nella spinta sulla fascia e nelle letture di gioco, qualità che gli consentono di essere efficace nei duelli e nelle ripartenze adattandosi anche ai diversi ruoli. Federico arriva a Pesaro dopo un percorso affrontato nei settori giovanili di Torino, Alessandria e Pro Vercelli. Nelle ultime due stagioni ha maturato le prime esperienze in Serie D, prima con il Vado e successivamente con la NovaRomentin, dove ha collezionato 23 presenze nella stagione 2025/26.

Inizia oggi una nuova avventura insieme: tutta la Vis Pesaro 1898 augura a Federico un cammino di crescita e grandi soddisfazioni.

Benvenuto in biancorosso, Federico!".

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