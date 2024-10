Ufficiale Pontedera, ecco il sostituto di Agostini: in panchina arriva Leonardo Menichini

Il Pontedera ha annunciato sui propri canali ufficiali il nome dell'uomo che sostituirà il tecnico Agostini esonerato nei giorni scorsi. Si tratta dell'esperto Menichini. Questo il comunicato:

"L’US Città di Pontedera comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Leonardo Menichini.

Classe 1953, ex calciatore di ruolo difensore con 202 presenze in Serie A e 31 in Serie B (le sue stagioni più significative alla Roma, al Catanzaro e all’Ascoli), Menichini conta una ultratrentennale carriera da allenatore, iniziata come vice di Carlo Mazzone e proseguita da “titolare” della panchina in numerose squadre di Serie B e Serie C (tra le altre Crotone, Salernitana e Reggiana). Nell’ultima annata è subentrato alla guida della Turris, portando la compagine campana al raggiungimento della salvezza nel girone C.

L’US Città di Pontedera rivolge a mister Leonardo Menichini un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro".