Potenza, con Marchegiani è risoluzione del contratto: lo annuncia il portiere via social

Era il 3 aprile scorso, e tuttopotenza.com riportava che Gabriele Marchegiani (figlio di Luca Marchegiani, bandiera della Lazio della anni '90) non faceva più parte della rosa del Potenza: nessuna comunicazione da parte della società circa l'addio con il classe '96, che in rossoblù aveva fino a quel momento collezionato sette presenze.

La conferma è però arrivata dal diretto interessato, attraverso il suo profilo Instagram: "Oggi ho finalmente ottenuto la risoluzione del mio contratto col Potenza Calcio. E' stato un periodo difficile, sono arrivato a settembre in questa città piena di ambizioni alle quali ho dovuto rinunciare, ma sono orgoglioso di aver comunque mantenuto la mia dignità alta fino alla fine e di aver avuto fiducia nella giustizia. Ora non vedo l'ora di poter tornare finalmente a fare il mio lavoro, che è ciò che più amo al mondo".