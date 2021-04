Pres. Avellino: "Ternana e Bari in 7 giorni, la resa dei conti: ma prima pensiamo alle Fere"

vedi letture

Come riferisce tuttoavellino.it, a Radio Punto Nuovo è intervenuto il presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino. Tanti i temi toccati dal numero uno irpino, a cominciare dallo slittamento del termine della regular season: "Il consiglio direttivo si è concluso, con il campionato di Serie C che slitterà e finirà il 2 maggio, con la speranza che non ci siano altri problemi e che si finisca entro questa nuova data. Ghirelli è preoccupato sul come svolgere i playoff e quindi bisogna stare in campana e navigare a vista come sempre. Bisogna stringere i denti fino all'ultimo, purtroppo non finisce questa storia del Covid. La speranza è che il periodo peggiore del Covid sia passato".

Sul big match di domani contro la Ternana, a un punto solo dalla promozione diretta in B: "Si siamo alla resa dei conti, con Ternana e Bari in una settimana. Noi andremo a Terni a fare la nostra partita e non gradirei che festeggiano proprio contro di noi. Hanno meritato di vincere il campionato, sono i più forti ma non mi piacerebbe vederli festeggiare proprio in faccia a noi. Io voglio andare lì e rovinare la festa, nel senso buono del termine. Noi dobbiamo fare la nostra gara, come siamo abituati a fare. Noi abbiamo sempre fatto bene con altre squadre top nel girone di ritorno e sono fiducioso, anche se abbiamo delle carenze in organico, i positivi e qualche infortunato. Però andremo a Terni non certo per andare ad assistere alla loro festa".