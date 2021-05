Pres. Legnago: "Vorremmo proseguire con Colella, ma aspettiamo l'esito dei playout"

Il futuro del Legnago dipenderà molto dai playout che i veneti disputeranno contro il Ravenna, ma nell'ambiente biancazzurro c'è fiducia. Come ha dimostrato, nella lunga intervista rilasciata al quotidiano L'Arena, Davide Venturato: "L’importante intanto è che la squadra sia in buone condizioni. L’ultimo periodo è stato gestito al meglio, i giocatori sono quasi tutti al loro posto, Colella è il solito martello. Abbiamo fiducia, ci stiamo preparando come dovevamo. Abbiamo venti titolari, chi non stava benissimo è rientrato e chi doveva riposare l’ha fatto. Siamo al termine di un percorso intensissimo. Ce l’abbiamo messa tutta, anche superando momenti particolari come il Covid ed il post Covid. Ne siamo venuti fuori, ci siamo ripresi, siamo caduti e ci siamo rialzati".

E c'è una nota sul futuro, proprio riguardante mister Giovanni Colella: "Per il lavoro e l’impatto che ha avuto è logico che lui debba rimanere al centro del nostro disegno. Vorremmo continuare con lui, anche se certi accordi si fanno in due. Aspettiamo e vediamo quel che succederà col Ravenna. Ogni cosa a suo tempo".