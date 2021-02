Pres. Livorno: "Settimana decisiva per l'esito della trattativa con Favilla. Che pensa al futuro"

vedi letture

Livorno in caduta libera, pessimo passivo rimediato ieri sul campo della Juventus U23 (6-0 finale) e questioni societarie che regalano ogni giorno nuovi episodi. Una sorta di telenovela, che probabilmente, però, non appassiona più gli "spettatori": tutto sul filo del rasoio, un club che ha visto i fasti delle Coppe europee è ora costretto a vivere alla giornata.

L'ultimo capitolo della saga riguarda la cessione di parte delle quote del club, per il quale si sarebbero fatti avanti l'imprenditore milanese Franco Favilla e quello americano, ma di origini indiane, Yogesh Maurya. E come riferisce livorno24.com, in merito a ciò, ieri il presidente amaranto Giorgio Heller si è così espresso: “Favilla p seriamente intenzionato ad acquistare la società amaranto, in questi giorni sta lavorando sotto traccia per cercare di chiudere quanto prima la trattativa. Ci sono circa 2,8 milioni di debiti a cui deve far fronte oltre l’acquisto delle quote che tratterà personalmente con i soci. Ovviamente, da imprenditore navigato, sta già programmando il prossimo futuro della società Livorno calcio. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per l’esito della trattativa”.

E si passa poi al brutto ko subito: “I ragazzi che scendono in campo non devono cercare alibi, le vicende societarie non sono di loro competenza. Domani sentirò mister Dal Canto e chiederò spiegazioni sulla deludente prova dei suoi”.

Le vicende societarie, però, hanno a che fare con il futuro professionale e di vita dei ragazzi scesi in campo. Forse questo non è proprio un alibi, magari più una seria e legittima preoccupazione...