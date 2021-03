Pres. Olbia: "Rinvii? Situazione eccezionale, ma saremo pronti. Valutare proroga campionato”

Con il rinvio del match contro la Carrarese, salgono a tre le sfide che l'Olbia dovrà recuperare. Da qui parte l'analisi che il presidente Alessandro Marino ha fatto davanti alle telecamere di Gallura Live, durante la puntata odierna di Olbia Monday Talk: "Non è una bella situazione, stiamo sempre parlando di un problema sanitario: vediamo che i casi di contagio si stanno moltiplicando negli ultimi tempo, e questo è un segnale che le cose non stanno di certo migliorando. Il campionato ovviamente ne risente con parecchi rinvii, noi ci siamo capitati con ben 3 rinvii ma, anche se questo è anomalo, non vogliamo trovare alibi: a noi piace continuare il campionato senza distrazione, i rinvii li sfrutteremo per recuperare qualche infortunato. Vediamo il lato positivo della situazione. Abbiamo grossa fame di risultati, e non vogliamo interrompere l'ottimo trend intrapreso. Chiaro che se ci fosse la possibilità di allungare la fine del campionato di una settimana... questo permetterebbe a noi e ad altre squadre con calendari intasati riprendere un po' fiato, ma a prescindere da questo siamo carichi, motivati e non ci fasceremo la testa per quanto si è creato. Sapevamo che la situazione sarebbe potuta esser questa, gestiremo al meglio gli impegni futuri".

Prosegue poi sulla sfida del fine settimana: "Con la Juventus U23 sarà una bella gara, per certi versi ci assomiglia molto: hanno tanti giovani forti, di qualità e talento. Rispetto all'andata abbiamo fatto tanti miglioramenti, sappiamo gestire meglio le partite, quando si può giocare e quando no, abbiamo acquisito la mentalità giusta per la categoria che ti porta a far risultati contro certi tipi di squadre. C'è equilibrio e maturità. spero questa sia l'Olbia che vedremo fino alla fine: concentrata, furba e che riesce ad avere buona lettura della situazione per portare a casa l'obiettivo".