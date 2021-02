Pro Sesto falcidiata dal Covid. Parravicini lancia l'allarme: "Per altri rinvii deve intervenire l'ASL"

"Purtroppo siamo messi male: i contagi sono saliti a 8 e sono tutti giocatori sulla carta titolari, in più abbiamo tra i 3 e i 4 infortunati - tra cui il capitano Scapuzzi - e questo aggiunge problematiche. Ora per avere un nuovo rinvio dovrebbe intervenire l'ASL oppure si dovrebbe avere una rosa di meno di 13 giocatori disponibili, ma in realtà in questo momento li abbiamo, anche se saremmo una banda di ragazzini. Abbiamo di fronte gare già di per sé complicate e andremmo ad affrontarle in una situazione di totale emergenza": così, ai microfoni di tuttoc.com, il tecnico della Pro Sesto Francesco Parravicini.

Come noto, il club lombardo è decimato dal Covid-19, ma, essendosi già giocato l'unico jolly del rinvio domenica scorsa contro l'Olbia ("Sarebbe dovuto già essere un rinvio di ufficio, visto che avremmo dovuto prendere l'aereo per andare in Sardegna e il gruppo era stato a contatto con positivi e all'interno probabilmente ne aveva altri, come infatti si è verificato nei giorni successivi", il commento del mister), è ora alle prese con la preparazione del match contro la Pergolettese: "Noi la stiamo preparando per cercare di fare comunque bene. Però la situazione è sotto gli occhi di tutti. Ma se si giocherà - come credo - dovremo comunque fare bene in una partita già di per sé delicata. La Pergolettese ha una rosa più che buona per questa categoria, mi aspettavo addirittura che potessero fare un campionato superiore a quello che stanno facendo".