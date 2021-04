Pro Sesto, Filippini: "Punto pesante a Pontedera, manteniamo l'atteggiamento combattivo"

Archiviata la parentesi a Livorno nella scorsa stagione, l'avventura in panchina di Antonio Filippini è ricominciata in Serie C dalla Pro Sesto. Sabato pomeriggio, al "Mannucci" di Pontedera, l'esordio, e un buon 2-2 contro la formazione toscana.

Attraverso i propri canali social, il tecnico ha così ricordato la settimana vissuta: "È stata una settimana intensa, emozionante ed elettrica. L’uovo di Pasqua mi ha regalato una nuova società, la Pro Sesto, che ringrazio per la fiducia a me data, che cercherò, insieme e con l’aiuto di tutti, di ricambiare ogni giorno. Ho trovato anche un punto pesante conquistato a Pontedera, direi niente male come inizio! Manteniamo l’atteggiamento combattivo che sia l’orgoglio di un club come la Pro Sesto!".