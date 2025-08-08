Ufficiale
Ravenna, confermato Abdel Zagre: il classe 2004 ha firmato un accordo biennale
Il Ravenna FC è lieto di annunciare la conferma di Abdel Zagre, attaccante classe 2004, che ha sottoscritto un contratto biennale proseguendo così la propria esperienza in giallorosso.
Arrivato nella scorsa stagione, Zagre si è messo in evidenza per velocità, fisicità e capacità di tenere impegnate le difese avversarie. Le sue doti e la sua giovane età lo rendono un profilo di grande prospettiva, perfettamente inserito nel progetto tecnico di mister Marco Marchionni.
Ad Abdel Zagre il miglior in bocca al lupo per le sfide che lo attendono con la maglia giallorossa.
