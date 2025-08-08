Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Napoli, prima offerta ufficiale dell'Atletico Madrid per Raspadori: 25 milioni più bonus

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:17
di Lorenzo Di Benedetto

L'Atletico Madrid fa sul serio per Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da Sky Sport i Colchoneros hanno infatti presentato la prima offerta ufficiale al Napoli da 25 milioni di euro più bonus. Adesso il club di Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione in merito alla cessione del classe 2000 ex Sassuolo, con il giocatore che sembra comunque essere vicino all'addio alla Serie A, per iniziare una nuova avventura in Spagna.

Miguel Gutierrez sarà invece presto un nuovo giocatore del Napoli. Gli azzurri avrebbero chiuso l'operazione col Girona per l'acquisto del laterale spagnolo classe 2001. Restano da limare solo alcuni dettagli finali col giocatore, che ha però già dato il suo assenso al trasferimento alla corte di mister Conte.

Miguel Gutierrez, scuola Real Madrid, passerà al Napoli per circa 20 milioni di euro, firmando un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione. La prossima trattativa da sbloccare per Manna sarà sempre spagnola, l'altro laterale Juanlu Sanchez del Siviglia, con gli andalusi che però hanno rifiutato l'ultima offerta degli azzurri, nonostante il calciatore abbia scelto la destinazione relativa ai campioni d'Italia anziché quella relativa al Wolverhampton, club inglese che ha offerto di più rispetto al Napoli e dove il Siviglia vorrebbe dunque cederlo.

Editoriale di Marco Conterio
