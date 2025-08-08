TMW Milan, sirene inglesi per Saelemaekers: l'Aston Villa ha mostrato interesse per il belga

Sirene inglesi per Alexis Saelemaekers. Secondo quanto raccolto da TMW, l'Aston Villa avrebbe infatti espresso interesse nei confronti del laterale belga appena rientrato al Milan dal prestito alla Roma. Questo apprezzamento può trasformarsi a breve in una proposta diretta al club rossonero e al giocatore.

Nell'ultima stagione Saelemaekers ha collezionato 32 presenze con 7 gol e 7 assist.

Le ultime parole di Saelemaekers

"Avrei preferito non avere De Bruyne come avversario (ride, ndr) e invece ora faremo di tutto per battere lui e il Napoli che è una bellissima squadra. Noi vogliamo competere e dare sempre il massimo. L'obiettivo stagionale del Milan? Tornare in Champions, ma pensiamo a una partita alla volta. A fare più punti possibili. Sempre con i piedi per terra. A livello personale, l'obiettivo è avere lo stesso rendimento dello scorso anno, giocare tante partite e aiutare la squadra a vincere. Il Milan deve tornare in alto, essere competitivo in A e nelle altre competizioni. Noi nuovi daremo il massimo e chi era qui lo scorso anno farà di tutto per dimenticare certe delusioni. Ripartiamo da zero con voglia e ambizioni".