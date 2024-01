Ufficiale Recanatese, Matteo Ahmetaj arriva in prestito semestrale dal Bari

La Recanatese rende noto di aver chiuso ancora un’operazione di mercato con il Bari. Dopo il difensore Manè, arrivato in estate, dai pugliesi giunge in prestito il giovane attaccante del 2002 Matteo Ahmetaj. Nazionalità montenegrino, in passato ha vestito le maglie delle giovanili di Verona e Monza, Matera (con l’esordio in C a 16 anni), Vastogirardi e Monopoli.