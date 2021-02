Renate, primo pesante stop in campionato. Diana: "Curioso di vedere la reazione"

Prima sconfitta netta per il Renate rivelazione del Girone A della Serie C ieri sera nel match della 22^ giornata contro la Pro Vercelli. Nel dopopartita il tecnico delle Pantere Aimo Diana ha commentato quanto accaduto nel 3-0 del ‘Piola’: "È la prima sconfitta pesante di questa stagione, che mi rende particolarmente curioso della reazione che avrà la mia squadra. Difficile commentare un 3-0, ma abbiamo il dovere di guardare subito avanti, alla partita contro il Pontedera. Il passivo non è discutibile, la Pro Vercelli ha meritato di vincere questa partita. Quando perdi così largamente è tutto da cancellare, per forza si è sbagliato qualcosa. Chiaramente devo rispettare la linea societaria del minutaggio e questo a volte può farci perdere qualcosa ma siamo arrivati fino a questo punto con questa filosofia e non sarà una sconfitta a farci cambiare".