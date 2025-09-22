Ufficiale Rimini, tesserato l'attaccante classe 2006 Michele Madonna

Rimini Football Club comunica il tesseramento di Michele Madonna, attaccante classe 2006.

Cresciuto nella Real Casarea, storica società campana, ha proseguito il suo percorso con la Turris e successivamente con la Salernitana, dove ha disputato il campionato Under 17. In seguito ha vestito la maglia del Gladiator 1924 e, nell’ultima stagione quella dell’Ascoli, trovando spazio nella formazione Primavera.

Punta centrale di piede destro, Madonna arricchisce il reparto offensivo biancorosso con qualità funzionali alle esigenze della rosa a disposizione di Mister D’Alesio.