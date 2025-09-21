Ufficiale
Rimini, volto nuovo per il reparto arretrato: preso Nicola Falasco
Volto nuovo in casa Rimini, ha comunicato di aver acquistato Nicola Falasco. Di seguito la nota del club:
"Rimini Football Club è lieto di annunciare l’ingaggio di Nicola Falasco, difensore mancino classe 1993.
Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, Falasco si è affermato tra i professionisti mettendosi in luce in Serie B, dove ha vestito le maglie di Avellino, Perugia, Pordenone e Ascoli, superando le 250 presenze complessive tra serie cadetta e Serie C.
Con il suo arrivo, il Rimini si assicura un profilo di esperienza, pronto a dare un contributo immediato al gruppo biancorosso.
Benvenuto a Rimini, Nicola!"
