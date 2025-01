Ufficiale Il Trento pesca tra gli svincolati. C'è l'accordo fino a giugno con Falasco per la difesa

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Trento "comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Nicola Falasco che ha sottoscritto con il club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a Piove di Sacco (PD) il 5 ottobre 1993, Falasco cresce nelle giovanili del Brescia. Per poi trasferirsi nella stagione 2012-2013 alla FeralpiSalò, società con la quale esordisce in Serie C collezionando 15 presenze e una rete tra Campionato e Coppa Italia. Nel triennio successivo indossa, sempre in Serie C, la maglia del Viareggio e della Pistoiese, mettendo a referto 66 presenze tra Campionato e Coppa Italia. Le buone prestazioni gli valgono la chiamata del Cesena, società con la quale esordisce in Serie B, ottenendo 19 presenze. Dopo un biennio trascorso in bianconero, nella stagione 2017-2018 si trasferisce all’Avellino dove colleziona 23 presenze e un assist in Serie B. Al termine del campionato passa poi al Perugia dove, nel corso del biennio successivo, raccoglie 45 presenze, due reti e un assist. Nella stagione 2020-2021 si trasferisce, sempre in Serie B, al Pordenone dove scende in campo in 42 occasioni, riuscendo a siglare anche 2 reti e 3 assist. Nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia dell’Ascoli in Serie B, club con il quale ha collezionato 62 presenze e messo a referto anche una rete e 5 assist.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Nicola Falasco e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù".

Fanno poi seguito le sue prime parole in gialloblù: "Sono davvero molto felice di essere arrivato al Trento. Scegliere questa società è stato semplice. Tutti ne parlano bene e quest’aspetto mi ha convinto immediatamente. Sono sicuro che Trento possa essere la realtà giusta nella quale proseguire la mia carriera. Il primo impatto con la squadra e, più in generale con tutto il club, è stato ottimo. Ho avuto l’impressione di essere arrivato in una realtà organizzata e ben strutturata. Mi definisco un difensore al quale piace spingere per riuscire a crossare e arrivare anche al tiro. Non vedo l’ora di scendere in campo per cercare di aiutare i miei nuovi compagni a raggiugere gli obiettivi stagionali. Forza Trento!".