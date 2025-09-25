Cosenza, risoluzione consensuale del contratto con il ds Fabio Lupo
Il Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il Direttore Sportivo Fabio Lupo per la risoluzione consensuale del contratto, con effetto immediato.
A Lupo i ringraziamenti per il lavoro svolto durante il periodo di collaborazione ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.
GIRONEC
Cavese-Latina 0-2
64' Ercolano, 90'+2 Fasan
Cosenza-Giugliano 4-1
53' Cannavò (C), 56' Mazzocchi (C), 74' [rig.] Garritano (C), 78' Ricciardi (C), 86' Njambe (G)
Foggia-Casertana 1-1
18' Oliva (F), 70' Leone (C)
Salernitana-Audace Cerignola 2-3
9' Ferraris (S), 53' Tascone (S), 70' e 89' [rig.] Emmausso (A), 90'+6 Cuppone (A)
Siracusa-Potenza 2-1
58' D'Auria (P), 67' [aut.] Alastra (P), 70' Puzone (S)
Sorrento-Casarano 3-3
8' D'Ursi (S), 25' Plescia (S), 46' e 90'+12 [rig.] Chiricò (C), 58' Cangianiello (S), 90'+4 Lulic (C)
Trapani-Catania 1-1
55' Fischnaller (T), 69' Lunetta (C)
Atalanta U23-Crotone 1-2
71' Zunno (C), 78' Berto (A), 87' Gomez (C)
Monopoli-Team Altamura 1-1
51' Tirelli (M), 54' Ortisi (T)
Picerno-Benevento 2-2
3' e 54' [rig.] Salvemini (B), 61' Granata (P), 68' Energe (P)
Classifica - Salernitana 15, Benevento 13, Catania 11, Casarano 11, Monopoli 11, Crotone 11, Cosenza 9, Audace Cerignola 9, Casertana 8, Potenza 8, Latina 7, Picerno 6, Team Altamura 6, Foggia 6, Giugliano 5, Atalanta U23 4, Trapani 4, Sorrento 3, Siracusa 3, Cavese 2
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
