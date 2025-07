Ufficiale Salernitana, ceduto in prestito annuale Paolo Ghiglione al Padova

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Calcio Padova per il trasferimento del difensore classe 1997 Paolo Ghiglione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.

PAOLO GHIGLIONE, LA BIO - Ghiglione (28) nel corso della scorsa stagione in granata ha messo a referto 28 presenze complessive fra tutte le competizioni e due gol. In precedenza per lui esperienze con Cremonese, Genoa, Frosinone, Pro Vercelli e SPAL. Per un totale di 86 presenze (5 gol) in Serie B, 85 in Serie A (2 gol)