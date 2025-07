Ufficiale Salernitana, colpo da 90 per l'attacco. 'El Loco' Ferrari ha firmato un biennale

vedi letture

Lo avevamo anticipato proprio questo pomeriggio, e ora arriva l'ufficialità, perché, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, la Salernitana "comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 1995 Franco Ferrari. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza al Vicenza e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2027.

Argentino di Rosario ma con passaporto italiano, Ferrari compirà 30 anni il prossimo 20 agosto. Arrivato giovanissimo in Italia dopo essere cresciuto nell’Uniòn Santa Fe, dal 2014 ha indossato inizialmente le maglie di Scandicci, Castelfiorentino e Montecatini in Serie D, per poi essere notato dal Genoa. Nel 2017 ha cominciato a calcare i campi della Lega Pro, categoria nella quale ha vestito le casacche di Tuttocuoio, Pistoiese, Piacenza, Bari, Como e Pescara. Per lui anche due parentesi in cadetteria con Brescia (2018/19) e Livorno l’anno successivo.

Nel 2021 ha contribuito attivamente alla promozione del Como in Serie B, mentre due anni fa ha vinto il titolo di capocannoniere del Girone A della Serie C con il Vicenza (19 centri)".

E proprio dal Vicenza, l'italo-argentino si trovava svincolato dopo tre anni di permanenza in maglia biancorossa, che non hanno però visto il Lane centrare il ritorno in Serie B.