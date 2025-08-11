Il Foggia pesca in Serie D. Dalla Civitanovese arriva il 2004 Bevilacqua
Il Foggia ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l’acquisto a titolo definitivo del classe 2004 Marco Bevilacqua, reduce dall’esperienza in D con la Civitanovese. Di seguito il comunicato:
Benvenuto Marco
Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco
Bevilacqua. L'attaccante vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027.
Marco Bevilacqua, nato ad Assisi il 9/11/2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del
Foligno prima di passare nell' U19 dell'Atalanta. Nella stagione 23/24 va in prestito al Palermo, sempre nel settore giovanile, prima di vestire, nella scorsa stagione, la maglia della Civitanovese in serie D, dove realizza 5 gol in campionato e 1 gol in Coppa
