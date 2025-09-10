Ufficiale Salernitana, volto nuovo tra i pali. Contratto biennale per il lettone Cevers

Volto nuovo tra i pali della Salernitana, con il club che va a rimpinguare il reparto tesserando il portiere lettone, classe 2005, Leonards Cevers, lo scorso anno in forza alla Virtus Francavilla in Serie D: il giocatore ha firmato un contratto biennale con la società campana, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Di seguito, la nota ufficiale diramata proprio poco fa dai granata:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere lettone classe 2005 Leonards Čevers. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza alla Virtus Francavilla e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2027 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto in patria nella compagine del Tukums, con cui ha esordito anche in massima serie, l’estremo difensore ha seguito la trafila delle Nazionali giovanili della Lettonia fino all’Under 19. È approdato in Italia nel 2023 per disputare due stagioni da titolare in Serie D con le maglie di San Marzano prima e Virtus Francavilla poi. Dopo aver trascorso un periodo di valutazione in granata cominciato nel ritiro precampionato, Čevers sarà a tutti gli effetti disponibile a partire dalla gara contro il Sorrento di domenica 14 settembre ed indosserà la maglia numero 41".