Juventus, termina anticipatamente il prestito di Moretti al Napoli Women. I comunicati
Dopo una stagione, in cui ha messo a segno tre reti in 28 presenze, la giovane centrocampista Ginevra Moretti lascia il Napoli Women e fa rientro alla Juventus dove sarà aggregata alla prima squadra almeno per i prossimi sei mesi.
Questo il comunicato della società partenopea:
“Il Napoli Women comunica che Ginevra Moretti fa rientro alla Juventus, a seguito della conclusione anticipata del prestito concordata tra le parti. Ringraziamo Ginevra per l’impegno e il contributo offerto in maglia azzurra nella scorsa stagione e in questo primo periodo dell’annata sportiva. A lei i nostri migliori auguri per il prosieguo della carriera”.
Questo il comunicato del club torinese:
"Ginevra Moretti torna alla Juventus. È ufficiale la risoluzione del prestito annuale al Napoli Women dell'attaccante classe 2005 che, dunque, rientra in bianconero e viene ufficialmente aggregata alla Prima Squadra di Massimiliano Canzi.
Moretti, dopo la firma del suo primo contratto da professionista - con la quale ha già esordito in Prima Squadra - nel maggio dello scorso anno con scadenza fissata a giugno 2027, giocherà la stagione 2025/2026 indossando la nostra maglia. La scorsa annata, disputata in prestito proprio nel club campano, l'ha chiusa con 24 presenze in campionato e due reti segnate, le sue prime nella massima serie italiana".
