Samb, Montero: "Penalizzazione? Non sappiamo ancora, ma dovrebbero decidere subito"

Nonostante la situazione societaria e il rischio fallimento, la Sambenedettese è ora in campo, per la sfida della 36^ giornata del campionato con la VirtusVecomp Verona (parziale di 0-0). Ma una penalizzazione potrebbe comunque arrivare e di questo, come riferisce tuttoc.com, ne ha parlato mister Paolo Montero: "Purtroppo ancora non sappiamo che decisione verrà presa rispetto ai punti di penalizzazione, la verità è che dovrebbe essere una decisione da prendere subito, così uno si mette il cuore in pace e non sta in agonia. Non è facile, ma i ragazzi si stanno allenando benissimo e sinceramente non so dove trovino l'allegria. Sono un esempio per me. Speriamo di continuare così".