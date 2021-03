Sambenedettese, comunicato del club: "Voci false, la società ha pagato tutte le trasferte"

Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, la Sambenedettese ha risposto alle voci delle ultime ore secondo le quali sarebbero stati il tecnico Paolo Montero e il capitano Maxi Lopez a pagare le spese della trasferta di Legnago: "In riferimento alle continue voci che si susseguono siamo costretti a chiarire che fino a oggi tutte le trasferte, i pranzi e i tamponi sono sempre stati pagati dalla SS Sambenedettese e da nessun altro. E anche la trasferta di oggi di Legnago non sarà pagata da nessuno che non sia la societá. In questo momento vi chiediamo di non alimentare tensioni raccontando o scrivendo ulteriori dettagli non veritieri che fanno solo male a chi si prodiga ogni giorno per portare avanti il club."