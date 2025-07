Ufficiale Sambenedettese, altri 2 innesti per la Serie C: arrivano Konate e Chelli

Ancora altri due innesti per la neopromossa Sambenedettese in vista della prossima Serie C: dopo gli arrivi di Zoboletti e Bongelli e il rinnovo di Tataranni il club marchigiano nella giornata di oggi ha annunciato anche l'acquisto di Konate per l'attacco e di Chelli per la difesa. Queste le note:

"L’U.S. Sambenedettese ufficializza di aver raggiunto l’accordo con il talentuoso attaccante mancino classe 2002 Amadou Konate, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con la società rossoblù.

Per Konate, cresciuto nell’importante settore giovanile del Maiorca, nella passata stagione 27 presenze, 6 gol e 5 assist con la maglia dell’Avezzano".

"L’U.S. Sambenedettese ufficializza di aver raggiunto l’accordo con il giovane difensore classe 2006 Mirko Chelli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con la società rossoblù

Per Chelli nella passata stagione ben 30 presenze con la maglia della Sangiovannese".