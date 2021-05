Sambenedettese, il Tribunale di Ascoli fissa la data per l'asta fallimentare: si terrà il 19/5

È ancora tutto da scrivere il futuro della Sambenedettese, società di Serie C in forte dissesto economico dopo i mancati pagamenti della gestione Serafino. Il club è attualmente in mano ai curatori fallimentari che si stanno adoperando per trovare un nuovo acquirente che salvi il titolo sportivo e la categoria. Intanto, però, il Tribunale di Ascoli Piceno ha fissato per mercoledì 19 maggio l'asta fallimentare per l'attribuzione del titolo. Tale decisione è stata presa poiché entro il termine ultimo delle ore 14 di ieri nessuna offerta scritta era pervenuta per l'acquisto del club. Situazione, questa, dovuta anche all'aumento fino a 2,6 milioni di euro del debito della società a seguito della scoperta del mancato pagamento alla Lega Pro delle consuete fideiussioni. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.