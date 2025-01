Ufficiale Sereni saluta temporaneamente il Carpi e scende in Serie D: va in prestito a L'Aquila

È con il comunciato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi "rende noto di aver ceduto, a titolo temporaneo, l’attaccante Marcello Sereni a L’Aquila 1927 (Serie D – Girone F).

A Marcello va il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio di un vincente prosieguo di carriera".

Fa eco il comunicato del club abruzzese: "Marcello Sereni è un nuovo giocatore dell’Aquila 1927.

Il classe 1996 è un’ala sinistra che fa della fantasia e della propensione per il gol le sue qualità principali, caratteristiche che lo rendono un giocatore duttile che, all’occorrenza, può essere utile su tutto il fronte offensivo.

Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, Sereni vanta numeri importanti nelle sue esperienze in Serie D tra Parma, Castelvetro, Correggese, Mezzolara, con 142 presenze, 29 gol e 7 assist, ed in C con più di 138 apparizioni condite da 18 gol e 16 assist, tra le fila Ravenna, Ancona, Ravenna, Pro Sesto e Carpi, quest’ultima la società dalla quale proviene il giocatore".