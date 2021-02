Serie C, 24^ giornata: Modena-Matelica 4-1. I canarini salgono al terzo posto

Finisce con la vittoria per 4-1 del Modena sul Matelica il posticipo della 24^ giornata di Serie C per quanto riguarda il Girone B. Di Pergriffi al 3’, Muroni al 17’ e al 68’ e Luppi al 48 le reti dei canarini mentre per i biancorossi a referto il gol di Volpicelli al 28’.

Con questi tre punti il Modena sale a quota 44 punti, al terzo posto in classifica scavalcando il Perugia. Per il Matelica, invece, terza sconfitta nelle ultime quattro gare e 11° posto in classifica.