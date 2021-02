Serie C, 26^ giornata. I finali delle gare delle 17:30: non si fanno male SudTirol e Padova

Si giocherà tra oggi e domani la 26^ giornata del campionato di Serie C, che ha preso il via alle 12:30.

Da poco concluse le sfide delle 17:30. Torna alla vittoria il Renate, che piega un combattivo Livorno di misura, mentre il Padova acciuffa quasi in extremis, e siamo nel Girone B, il Suditirol: non si fanno male le due formazioni nello scontro diretto. Bene invece la Fermana.

Pari anche nel Girone C tra Juve Stabia e Teramo.

Di seguito il riepilogo della giornata:

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Carrarese-Novara 1-2 (36' Caccavallo, 47' Zunno, 69' Corsinelli)

Pro Patria-Pergolettese 0-2 (13' Morello, 73' Scardina)

AlbinoLeffe-Grosseto 0-0

Juventus U23-Lucchese 1-1 (44' Bianchi, 64' Marques)

Piacenza-Lecco 0-1 (70' Merli Sala)

Pontedera-Alessandria 0-0

Pro Sesto-Pistoiese 2-2 (9' Franco, 10' Solerio, 52' D'Amico, 94' Baldan)

Pro Vercelli-Olbia 0-0

Livorno-Renate 0-1 (25' [rig.] Galuppini)

ORE 20:30

Como-Giana Erminio

GIRONE B

GIA' GIOCATE

Vis Pesaro-Perugia 0-1 (26' Kouan)

Arezzo-Matelica 2-0 (13' Altobelli, 47' Iacoponi)

Legnago-Gubbio 1-2 (4' Bulevardi, 8' Gomez, 94' [rig.] Pellegrini)

Modena-Sambenedettese 4-1 (11' Spagnoli, 53' Muroni, 70' Monachello, 74' Castiglia, 89' Lescano)

VirtusVecomp Verona-Triestina 2-2 (19' e 69' Arma, 49' [rig.] Gomez, 91' Lepore)

Fermana-Imolese 2-0 (60' D'Anna, 71' Cognigni)

Sudtirol-Padova 1-1 (35' Voltan, 83' Curcio)

ORE 20:30

Mantova-Fano

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

Ravenna-Feralpisalò

Cesena-Carpi

GIRONE C

GIA' GIOCATE

Palermo-Catanzaro 1-1 (27' Verna, 31' Floriano)

Catania-Bari 1-1 (35' Cianci, 64' Sarao)

Foggia-Ternana 0-2 (26' Raicevic, 63' Partipilo)

Monopoli-Cavese 1-0 (85' De Paoli)

Paganese-Turris 2-0 (35' Diop, 71' Guadagni)

Potenza-Virtus Francavilla 0-0

Viterbese-Vibonese 0-0

Juve Stabia-Teramo 1-1 (49' Borrelli, 56' Costa Ferreira)

ORE 20:30

Casertana-Avellino

Riposa: Bisceglie