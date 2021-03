Serie C, al Palermo basta un gol di Floriano: la Paganese è ko

vedi letture

Basta un gol di Roberto Floriano al Palermo, che nell’ultima sfida di questo sabato di Serie C batte 1-0 la Paganese in trasferta. Gli uomini di Boscaglia ritrovano i tre punti dopo il ko contro la Juve Stabia della scorsa settimana, che valgono il nono posto in classifica a quota 39, in zona playoff. Per la Paganese, invece, la classifica è sempre grigia: terzultimo posto a quattro punti dalla zona salvezza.