Serie C, Girone A: Renate ok, Lecco sfuma nel finale il 3° posto! Pari Novara

Nel Girone A di Serie C, continua a volare il Renate che ha battuto 2-0 la Pro Sesto salendo comodamente a 41 punti in vetta alla classifica. Spreca una grande chance per salire al terzo posto invece il Lecco che avanti 2-1, ha subito poi il pari del 2-2 finale contro la Lucchese e anche il Novara non va oltre l'1-1 contro l'Olbia. Vincono Giana Erminio e Albinoleffe, sconfitta per 2-0 in casa per il Livorno contro la Pro Patria.

SERIE C - GIRONE A

Renate-Pro Sesto 2-0

Posticipata Alessandria-Como

Giana Erminio-Pergolettese 2-0

Lecco-Lucchese 2-2

Livorno-Pro Patria 0-2

Novara-Olbia 1-1

Piacenza-Pro Vercelli 1-1

Pontedera-Albinoleffe 1-2

17.30 Grosseto-Pistoiese