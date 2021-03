Serie C, giudice sportivo: 12 giocatori squalificati e 3 mister. Due turni per Javorcic (Pro Patria)

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 22 e 23 Marzo 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20 E 21 MARZO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2021 E AMMENDA € 500,00

DI SOMMA SALVATORE (AVELLINO) per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara (r.IV uff. panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

JAVORCIC IVAN (PRO PATRIA) per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCHIONNI MARCO (FOGGIA) per atteggiamento irriguardoso verso gli ufficiali di gara

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANDORLINI ANDREA (PADOVA) perché in stato di squalifica si recava negli spogliatoi prima dell'inizio della gara (rapp. proc. fed., sanzione in aggiunta a quella comminata con il Com.Uff.n.343/DIV del 04.03.2021).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAURIZI SAMUELE (PISTOIESE) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MOMENTE MATTEO (PISTOIESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SABOTIC MINEL (CARPI)

RONDANINI IVAN (IMOLESE)

LAMBRUGHI ALESSANDRO (TRIESTINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CERINI RICCARDO (ALBINOLEFFE)

SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)

ROSSETTINI LUCA (PADOVA)

KARIC NERMIN (SUDTIROL)

MALOMO ALESSANDRO (SUDTIROL)

PICCOLI GIANLUCA (GROSSETO)

GATTO LEONARDODAVIDE (PRO VERCELLI)