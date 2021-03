Serie C, giudice sportivo: 18 gli squalificati. E due turni al mister dell'Arezzo Stellone

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 29 e 30 Marzo 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINAR

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA

SOCIETA’

€ 1.500,00 PRO SESTO perché persona non identificata ma riconducibile alla società presente in tribuna quale soggetto ammesso dalla medesima, rivolgev all'arbitro reiterate frasi offensive (r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 APRILE 2021 E AMMENDA € 500,00

CONDÒ LUIGI (VIBONESE) per condotta gravemente antisportiva in quanto si frapponeva tra il pallone ed un calciatore della squadra avversaria allo scopo di ritardare la ripresa del gioco (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STELLONE ROBERTO (AREZZO) perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive (r.proc.fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHERUBIN NICOLO (AREZZO) per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario.

TAFA SHAQIR (PIACENZA) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)

CELLI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

CIANCI PIETRO (BARI)

DE RISIO CARLO (BARI)

KABASHI ELVIS (RENATE)

CAZZOLA RICCARDO (VIRTUSVECOMP VERONA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

LATTE LATH JUNIOR (PRO PATRIA)

ROCCHI GABRIELE (AVELLINO)

BERTONCINI DAVIDE (COMO)

GABRIELLONI ALESSANDRO (COMO)

PALAZZOLO NICOLO (GIANA ERMINIO)

CRETELLA RICCARDO (GROSSETO)

RUSSO RAFFAELE (GROSSETO)

CAPELLINI RICCARDO (JUVENTUS U23)

CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)

COMI GIANMARIO (PRO VERCELLI)