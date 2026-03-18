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Serie C, gli arbitri della 33ª giornata. Ternana-Sambenedettese a Gianquinto

Serie C, gli arbitri della 33ª giornata. Ternana-Sambenedettese a GianquintoTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Luca Bargellini
Oggi alle 11:21Serie C
Luca Bargellini

Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 33ª giornata del campionato di Serie C. Eccole suddivise per gironi.

GIRONE A
ARZIGNANO VALCHIAMPO-CITTADELLA
Arbitro: Giuseppe Vingo (Pisa)
Assistenti: Gian Marco Cardinali (Perugia), Giuseppe Fanara (Cosenza)
Quarto uomo: Davide Cerea (Bergamo)
Operatore FVS: Marco Roncari (Vicenza)

GIANA ERMINIO-PERGOLETTESE
Arbitro: Deborah Bianchi (Prato)
Assistenti: Roberto Meraviglia (Pistoia), Angelo Di Curzio (Civitavecchia)
Quarto uomo: Luca De Angeli (Milano)
Operatore FVS: Giuseppe Daghetta (Lecco)

INTER U23-DOLOMITI BELLUNESI
Arbitro: Bruno Spina (Barletta)
Assistenti: Domenico Lombardi (Chieti), Silvia Scipione (Firenze)
Quarto uomo: Francesco Aloise (Voghera)
Operatore FVS: Kevin Turra (Milano)

NOVARA-ALCIONE MILANO
Arbitro: Antonio Di Reda (Molfetta)
Assistenti: Luigi Ingenito (Piombino), Filippo Balducci (Empoli)
Quarto uomo: Maksym Frasynyak (Gallarate)
Operatore FVS: Usman Ghani Arshad (Bergamo)

PRO PATRIA-LECCO
Arbitro: Andrea Bortolussi (Nichelino)
Assistenti: Vincenzo D'Ambrosio (Giordano) (Collegno), Simone Ambrosino (Nichelino)
Quarto uomo: Michele Pasculli (Como)
Operatore FVS: Federico Mezzalira (Varese)

PRO VERCELLI-LUMEZZANE
Arbitro: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)
Assistenti: Massimiliano Cirillo (Roma 1), Giuseppe Scarpati (Formia)
Quarto uomo: Giovanni Castellano (Nichelino)
Operatore FVS: Manuel Marchese (Pavia)

RENATE-VICENZA
Arbitro: Davide Gandino (Alessandria)
Assistenti: Marco Munitello (Gradisca d'Isonzo), Simone Mino (La Spezia)
Quarto uomo: Giacomo Rossini (Torino)
Operatore FVS: Simone Giuseppe Chimento (Saronno)

TRENTO-TRIESTINA
Arbitro: Mario Picardi (Viareggio)
Assistenti: Matteo Lauri (Gubbio), Matteo Gentile (Isernia)
Quarto uomo: Andrea Migliorini (Verona)
Operatore FVS: Paolo Tomasi (Schiò)

UNION BRESCIA-OSPITALETTO
Arbitro: Dario Di Francesco (Ostia Lido)
Assistenti: Simone Della Mea (Udine), Giovanni Boato (Padova)
Quarto uomo: Vittorio Emanuele Teghille (Collegno)
Operatore FVS: Gianluca Li Vigni (Seregno)

VIRTUS VERONA-ALBINOLEFFE
Arbitro: Filippo Colaninno (Nola)
Assistenti: Davide Merciari (Rimini), Michele Nappi (Latina)
Quarto uomo: Michele Maccorin (Pordenone)
Operatore FVS: Marco Roncari (Vicenza)

GIRONE B
BRA-AREZZO
Arbitro: Roberto Lovison (Padova)
Assistenti: Giuseppe Romaniello (Napoli), Giovanni Ciannarella (Napoli)
Quarto uomo: Riccardo Dasso (Genova)
Operatore FVS: Alberto Rinaldi (Pisa)

CAMPOBASSO-FORLI'
Arbitro: Giorgio Bozzetto (Bergamo)
Assistenti: Daljit Singh (Macerata), Gregorio Maria Galieni (Ascoli Piceno)
Quarto uomo: Carlo Esposito (Napoli)
Operatore FVS: Alessandro Marchese (Napoli)

CARPI-PINETO
Arbitro: Gianluca Guitaldi (Rimini)
Assistenti: Alessandro Rastelli (Ostia Lido), Valeria Spizuoco (Cagliari)
Quarto uomo: Erminio Cerbasi (Arezzo)
Operatore FVS: Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia)

GUIDONIA MONTECELIO-VIS PESARO
Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano)
Assistenti: Davide Di Dio (Caltanissetta), Badreddine Mamouni (Tolmezzo)
Quarto uomo: Leonardo Di Mario (Ciampino)
Operatore FVS: Giampaolo Jorgji (Albano Laziale)

JUVENTUS NEXT GEN-GUBBIO
Arbitro: Alfredo Iannello (Messina)
Assistenti: Alberto Callovi (San dona' di Piave), Arli Veli (Pisa)
Quarto uomo: Felipe Salvatore Viapiana (Catanzaro)
Operatore FVS: Alberto Mandarino (Alba-Bra)

PERUGIA-TORRES
Arbitro: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)
Assistenti: Luca Marucci (Rossano), Luca Chianese (Napoli)
Quarto uomo: Gerardo Simone Caruso (Viterbo)
Operatore FVS: Elia Tini Brunozzi (Foligno)

PIANESE-PONTEDERA
Arbitro: Domenico Castellone (Napoli)
Assistenti: Diego Spatrisano (Cesena), Steven La Regina (Battipaglia)
Quarto uomo: Andrea Zoppi (Firenze)
Operatore FVS: Simone Iuliano (Siena)

RAVENNA-LIVORNO
Arbitro: Gabriele Sacchi (Macerata)
Assistenti: Cristiano Pelosi (Ercolano), Leonardo Tesi (Padova)
Quarto uomo: Leonardo Leorsini (Terni)
Operatore FVS: Tommaso Mambelli (Cesena)

TERNANA-SAMBENEDETTESE
Arbitro: Edoardo Gianquinto (Parma)
Assistenti: Andrea Pasqualetto (Aprilia), Nirintsalama T. Andriambelo (Roma 1)
Quarto uomo: Matteo Dini (Citta' di Castello)
Operatore FVS: Andrea Romagnoli (Albano Laziale)

GIRONE C
ATALANTA U23-CASERTANA
Arbitro: Gabriele Totaro (Lecce)
Assistenti: Andrea Cecchi (Roma 1), Davide Rignanese (Rimini)
Quarto uomo: Abdoulaye Diop (Treviglio)
Operatore FVS: Nicola Morea (Molfetta)

AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO
Arbitro: Simone Gavini (Aprilia)
Assistenti: Vittorio Consonni (Treviglio), Andrea Manzini (Voghera)
Quarto uomo: Riccardo Tropiano (Bari)
Operatore FVS: Giovanni Francesco Massari (Molfetta)

CATANIA-CASARANO
Arbitro: Gioele Iacobellis (Pisa)
Assistenti: Marco Sicurello (Seregno), Michele Rispoli (Locri)
Quarto uomo: Fabrizio Ramondino (Palermo)
Operatore FVS: Riccardo Leotta (Acireale)

CAVESE-FOGGIA
Arbitro: Simone Gauzolino (Torino)
Assistenti: Mario Chichi (Palermo), Manfredi Scribani (Agrigento)
Quarto uomo: Maria Marotta (Sapri)
Operatore FVS: Pierpaolo Vitale (Salerno)

COSENZA-LATINA
Arbitro: Francesco Burlando (Genova)
Assistenti: Francesco Tagliaferri (Faenza), Gianluca Scardovi (Imola)
Quarto uomo: Valerio Vogliacco (Bari)
Operatore FVS: Stefania Genoveffa Signorelli (Paola)

MONOPOLI-BENEVENTO
Arbitro: Francesco D'Eusanio (Faenza)
Assistenti: Manuel Cavalli (Bergamo), Mattia Bettani (Treviglio)
Quarto uomo: Alessandro Recchia (Brindisi)
Operatore FVS: Antonio Alessandrino (Bari)

SALERNITANA-TEAM ALTAMURA
Arbitro: Alessandro Pizzi (Bergamo)
Assistenti: Luca Bernasso (Milano), Filippo Pignatelli (Viareggio)
Quarto uomo: Domenico Mirabella (Napoli)
Operatore FVS: Luigi Ferraro (Frattamaggiore)

SIRACUSA-PICERNO
Arbitro: Mattia Maresca (Napoli)
Assistenti: Cristian Robilotta (Sala Consilina), Tommaso Tagliafierro (Caserta)
Quarto uomo: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata)
Operatore FVS: Giuseppe Minutoli (Messina)

SORRENTO-CROTONE
Arbitro: Enrico Gemelli (Messina)
Assistenti: Fabio Cantatore (Molfetta), Daniel Cadirola (Milano)
Quarto uomo: Leonardo Mastrodomenico (Matera)
Operatore FVS: Domenico Russo (Torre Annunziata)

TRAPANI-POTENZA
Arbitro: Giuseppe Rispoli (Locri)
Assistenti: Davide Gigliotti (Lamezia Terme), Angelo Mazza (Reggio Calabria)
Quarto uomo: Dario Madonia (Palermo)
Operatore FVS: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)

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