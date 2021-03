Serie C, i risultati del pomeriggio: poker del Como, vittorie corsare per Perugia e Lecco

Cala il sipario sulle gare del pomeriggio di Serie C. Il Como blinda il primato nel girone A con un poker al Pontedera, cui non basta la doppietta di Caponi. Vittorie in trasferta e di misura per Lecco e Perugia, mentre il Gubbio piega il Matelica con un netto tre a zero. Tre punti infine anche per il Catania, corsaro a Cava De' Tirreni: decisive le reti nel secondo tempo di Giosa e Dall'Oglio.

Ecco il dettaglio dei risultati maturati questo pomeriggio:

GIRONE A

Como-Pontedera 4-2

Pistoiese-Lecco 0-1

GIRONE B

Imolese-Perugia 0-1

Gubbio-Matelica 3-0