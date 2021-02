Serie C, i risultati della serata: Como sempre più capolista, Avellino corsaro a Caserta

Si sono da poco conclusi i match della serata di Serie C. Tre punti pesanti per il Como, che piega di misura la Giana Erminio grazie alle reti di Gatto e Bellemo e si riporta a più cinque sul secondo posto nel girone A. Sorridono anche Fano ed Avellino, vittoriose entrambe per due a zero rispettivamente su Mantova e Casertana: due successi che consentono ai marchigiani di risalire la corrente e ai campani di consolidare il secondo posto in classifica.

Ecco dunque i risultati di questa sera nel dettaglio:

Casertana-Avellino 0-2: 26' Silvestri (A), 34' Bernardotto (A)

Mantova-Fano 0-2: 56' Gentile (F), 74' Ferrara (F)

Como-Giana Erminio 2-1: 18' Gatto (C), 45+1' Palazzolo (G), 49' Bellemo (C)