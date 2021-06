Serie C, il Giudice Sportivo: Padova decimato, 4 squalificati. Uno per l'Alessandria

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali delle semifinali di ritorno ha squalificato per un turno nove giocatori. Fra questi cinque salteranno la finale d'andata dei play off con il Padova che dovrà fare a meno di ben 4 giocatori: Cosimo Chiricò, Saber Hraiech, Ronaldo e Aljosa Vasic. Sarà invece il solo Mattia Mustacchio a saltare la gara in programma il 13 giugno per l'Alessandria. Gli altri giocatori fermati, che sconteranno la squalifica nel prossimo anno sono: Luca Petrungaro dell'Albinoleffe, Salvatore Aloi, Alberto Dossena e Riccardo Maniero tutti dell'Avellino.