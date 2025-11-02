Serie C, prosegue la 12ª giornata: il programma completo della giornata
Domenica di grande calcio in Serie C, con sfide decisive in tutti e tre i gironi.
Nel Girone A, la Triestina cerca riscatto contro l’Union Brescia dopo una penalizzazione pesantissima, mentre il Vicenza, capolista, ospita una Giana Erminio in cerca di punti salvezza. Interessante anche Cittadella-Pro Vercelli, sfida tra due squadre di metà classifica che vogliono rilanciarsi, e Lecco-Arzignano, con i lombardi pronti ad approfittare di eventuali passi falsi delle prime.
Nel Girone B, fari puntati su Gubbio-Ternana e Ravenna-Ascoli, incontri dal sapore d’alta quota tra formazioni in piena corsa playoff. Il Livorno, in crisi di risultati, ospita il Forlì, mentre la Sambenedettese attende il Guidonia Montecelio per una gara che vale molto in chiave salvezza. In serata, chiusura con il posticipo Vis Pesaro-Juventus Next Gen, match ricco di giovani talenti.
Nel Girone C, occhi su Crotone-Trapani, con i calabresi chiamati a sfruttare la penalizzazione dei siciliani per avvicinarsi alla zona alta. Benevento-Sorrento promette emozioni, mentre Potenza-Foggia, Giugliano-Siracusa e Latina-Salernitana completano una giornata intensa. La corsa alla vetta resta apertissima, con Catania e Salernitana pronte a contendersi il primato.
SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Pergolettese-Novara 2-2
23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)
Sabato 1 novembre
Virtus Verona-Trento 0-3
6' Giannotti, 43' Dalmonte, 63' Sangalli
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio
Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Lumezzane-Renate
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi
Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Trento 16*, Cittadella 15, Renate 13, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13*, AlbinoLeffe 12, Giana Erminio 12, Novara 12*, Virtus Verona 11*, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Arezzo-Campobasso 5-1
16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)
Pineto-Pianese 1-1
14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)
Sabato 1 novembre
Rimini-Bra 1-2
37' Di Biase (B), 43' Sinani (B), 96' Asmussen (R)
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Livorno-Forlì
Ore 14:30 - Gubbio-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Carpi
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen
Classifica: Arezzo 31*, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Forlì 17, Guidonia Montecelio 17, Pineto 16*, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Sambenedettese 14, Pianese 14*, Juventus Next Gen 14, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Bra 10*, Livorno 10, Torres 7, Perugia 6, Rimini -1*.
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti
GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)
Team Altamura-Cosenza 1-1
76' Kouan (C), 83' Florio (TA)
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)
Casarano-Monopoli 1-3
16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)
Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Crotone-Trapani
Ore 14:30 - Potenza-Foggia
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento
Classifica: Catania 25*, Salernitana 25, Benevento 22, Monopoli 21*, Cosenza 20*, Casarano 18*, Casertana 18*, Crotone 17, Atalanta U23 17*, Team Altamura 15*, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 12*, Trapani 11, Picerno 10*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10, Giugliano 9, Siracusa 6
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
