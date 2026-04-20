TMW Serie C, quanti playout si disputeranno? Di sei possibili ce n'è uno solo certo

Novanta minuti al termine della stagione regolare in Serie C. Poi arriverà il momento di playoff e playout. Ma se per i primi, necessari per completare il quadro delle formazioni promosse, mancano solo i nomi delle ultime partecipanti, per i secondi la disputa è tutt'altro che sicura. Andiamo a vedere la situazione girone per girone.

GIRONE A

Non ci saranno playout. La Triestina è retrocessa direttamente in Serie D assieme a Pro Patria e Virtus Verona. Per bustocchi e veneti niente playout a causa del divario di punti con Pergolettese e Dolomiti Bellunesi era superiore agli otto punti.

GIRONE B

Con l'estromissione del Rimini la retrocessione diretta in questo raggruppamento non era prevista. Uno dei due playout, poi, è saltato a causa del divario di punti con il Pontedera direttamente in Serie D. Il secondo playout, però, ci sarà: Bra sicuro assieme a una fra Sambenedettese, impegnata nell'ultima giornata in casa di una Vis Pesaro già certa della partecipazione ai playoff, e Torres con i sardi che andranno ad Arezzo contro una delle due compagini ancora in lotta per la Serie B.

GIRONE C

Anche nel Girone C il rischio concreto è quello di non disputare alcun playout. A novanta minuti dalla fine, infatti, il divario tra le squadre coinvolte è superiore alla soglia degli otto punti che annullerebbe gli spareggi. In questo momento, il Sorrento (16°) ha +11 sul Foggia (18°), mentre il Giugliano (17°) è a +11 sul Siracusa (19°): distacchi che, se confermati, porterebbero alla retrocessione diretta di pugliesi e siciliani insieme al Trapani, ultimo e penalizzato. Tutto può ancora cambiare negli ultimi novanta minuti, ma alle inseguitrici servirà molto più di una vittoria: bisognerà accorciare le distanze per riportarle sotto la soglia critica e riaprire la porta dei playout.