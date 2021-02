Serie C, solo pari nelle tre gare odierne della 22^ giornata. Luppi subito in gol col Modena

Nelle tre gare di Serie C giocate oggi, valide per la 22^ giornata, sono arrivati tre pareggi. Nel Girone A è finito 1-1 il derby toscano fra Pontedera e Carrarese con i due gol arrivati a distanza di pochi minuti dopo l’ora di gioco: Magrassi porta avanti i padroni di casa, Piscopo pareggia subito dopo. In quello B a salvare il Modena dalla seconda sconfitta di fila è Davide Luppi, tornato in gialloblù nei giorni scorsi, che segna all’86° il gol del pari contro la Triestina. Finisce infine 0-0 la sfida fra Foggia e Teramo nel Girone C.

Girone A

Pontedera-Carrarese 1-1 (61° Magrassi; 64° Piscopo)

Girone B

Modena-Triestina 1-1 (86° Luppi; 53° Tartaglia)

Girone C

Foggia-Teramo 0-0