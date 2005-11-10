Serie C, termina a reti bianche il recupero fra Juventus NG-Lumezzane: la classifica aggiornata
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 17:57Serie C
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13.10.2026 17:57Serie C
Nessun gol nella sfida fra Juventus NG e Lumezzane, recupero dell'ottava giornata di Serie C.
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È terminata a reti bianche Juventus NG-Lumezzane, recupero dell'ottava giornata di Serie C. I bianconeri, in 10 uomini dopo appena 28 minuti per il rosso diretto a Radu, hanno difeso il fortino portando a casa un punto prezioso per la classifica. Con questo pareggio il Lumezzane sale a quota 12 e aggancia Albinoleffe e Alcione Milano.
La classifica del Girone A di Serie C Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Desenzano 13, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 12, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Lecco 10, Novara 9, Pro Vercelli 9, Juventus Next Gen 7, Folgore Caratese 6, Carpi 6, Giana Erminio 5, Renate 4
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